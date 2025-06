Zonguldak’ın Devrek ilçesinden tayini çıkan kaymakam, veda yemeğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Devrek Kaymakamlığından Balıkesir’in Havran ilçesine tayini çıkan Muhammed Evlice için veda yemeği düzenlendi. Devrek Öğretmenevinde düzenlenen ve yüzlerce davetlinin katıldığı programda katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Evlice; "Veda yemeğine uzaktan ve yakından katılım sağlayan siz değerli misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben konuşmak için özel bir metin hazırlamadım her birimiz bir birimize o kadar çok alıştık ki her biriniz bizim ailemiz oldunuz. Her biriniz bize kucak açtınız. Gerçekten Devrek’imizin o sıcaklığı, samimiyeti, güler yüzlülüğü, misafirperverliğinizi bize o kadar güzel hissettirdiniz ki, burada yer almaktan, burada bulunmaktan bizler onur ve şeref duyduk. Hepinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Gözyaşlarına boğulan Kaymakam Muhammed Evlice salonda bulunan davetlilerde de hüzünlü anlar yaşarken, davetliler alkış yağmuru ile Evlice’ye destek verirlerken, programın sonunda kaymakam günün anısına çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından hediyeler takdim edildi. Düzenlenen veda yemeğine; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, yargı mensupları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, muhtarlar ille çok sayıda davetli katıldı.