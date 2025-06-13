Balıkesir’de Altıeylül Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in grafiti çalışması Altıeylül İlköğretim Okulu’nun duvarına işlendi. Tüm ülkeyi yasa boğan ölüm sonrasında Altıeylül Belediyesi yaptığı çalışma ile merhum Başkan Zeyrek’in çevreye duyarlılığı, gençliğe verdiği önem ve sanatla iç içe yaklaşımı göz önüne alınarak, Altıeylül İlköğretim Okulu’nun duvarına özel bir grafiti çalışması yaptırdı. Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu sanatsal dokunuş, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.