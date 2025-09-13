Bursa’da köpeği ile markete alınmayan vatandaş isyanını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Korunaklı köpeğinin hiç bir şekilde zarar vermeyeceğini savunan kişi, kapıdan içeri giremedi.

Türkiye’nin dört bir yanında mağazası bulunan Metro Gross market çalışanları, köpeği ile gelen vatandaşı içeri almadı. Kucağında bağlı olan ve hiçbir yere temas etme şansı olmayan köpeğiyle birlikte neden içeri alınmadıklarına anlam veremeyen müşteri, yaşanan o anları ise saniye saniye cep telefonu ile kayda aldı.

Metro Gross market çalışanları ve sahibinin yaşadığı anları ise sevimli dost güneş gözlüğünün arkasından şaşkın şaşkın izledi.