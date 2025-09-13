Her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan ’Dünya İlk Yardım Günü’, bu yıl ’İlk Yardım ve İklim Değişikliği" temasıyla hayata geçiriliyor. Türk Kızılay’ı da iklim krizinin sebep olduğu afetler ve sağlık risklerine karşı ilk yardım bilgisi konusunda eğitimlerini sıklaştırdı.

Bursa’da fabrikalardan okullara, STK’lardan site sakinlerine kadar bir çok alanda eğitimler veren, insanların hayatına bir nebze de olsa dokunmak isteyen Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından bu yıl artan sıcaklıklar, sel, fırtına ve yangınlar gibi iklim kaynaklı felaketlerde de yaşanan ilk yardım konularına değindi. Her yaş grubuna farklı şekillerde müdahalenin yapılmasını gerektiğini belirten Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanlığı İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Zuhal Özer, "Özellikle çocuklar ile kalp-damar ve solunum rahatsızlığı bulunan yaşlı bireyler için temel yaşam desteği ve hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu unutmamak gerekiyor. Günlük hayatta karşılaşılan ani sağlık sorunlarında yapılan bilinçli ilk yardım müdahaleleri, kişinin hayatta kalmasında kritik rol oynuyor. Trafik kazaları ve yaralanmaların yanı sıra bayılma, şok, kalp krizi, inme, epilepsi krizi ve diyabet gibi durumlarda doğru ve zamanında yapılan ilk yardım uygulamaları, sağlık profesyonelleri gelene kadar hayati fonksiyonların korunmasına katkı sağlıyor. Kalp krizi geçiren bir kişinin sakinleştirilerek oturur pozisyona getirilmesi ve hareketsiz kalmasının sağlanması, sağlık ekipleri gelene dek hastayı koruyan etkili bir ilk yardım uygulamasıdır" dedi.

Toplumda sık karşılaşılan bu tür sağlık sorunlarında hızlı değerlendirme ve doğru yönlendirmenin bireyin hayatını sürdürebilmesi açısından belirleyici olabildiğini belirten Özer, "Son dönemlerde yaşanan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Orman Bölge Müdürlükleri’nde ilk yardım bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapacağız. İstendiği takdirde, okullarda öğrencilerimize 1,5 saatlik bir eğitim veriyoruz. Çünkü okullarda yaşanabilecek acil durumlara karşı doğru müdahalenin önemine dikkat çekmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl firmalarda, okullarda, ilçe ve köylerimizde halkımıza, vb. olmak üzere yaklaşık 31 bin kişiye ücretsiz olarak eğitim vermiştik. Bu yıl da yapılacak olan planlamayla toplumu bilinçlendirmek adına gereken eğitimleri ve çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Belirli gün ve haftalarda bu eğitimleri yaymaya çalışıyoruz" dedi.