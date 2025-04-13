Ülke genelinde 2014 yılında yaşanan büyük zirai don felaketinin ardından tarihin en büyük zirai don olaylarından birisini yaşayan Konya ve ilçelerinde hasar tespit çalışmaları başladı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya’nın diğer ilçelerinde de ekiplerin sahaya çıkarak başlattığı çalışmalar sürüyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan binlerce üreticiyi etkileyen don olayına karşı, ekipler mesaisini devam ettiriyor. Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, üreticilerin hasar ihbarlarını ilçe tarım müdürlüklerine iletmeleri gerektiği kaydedildi.

Konya’nın Beyşehir ve farklı birçok yöresinde etkili olan don nedeniyle başta meyve ağaçları olmak üzere tarım alanlarında ciddi zarar meydana geldi. Tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili kurumlara rapor sunularak destek süreçleri başlatılacak.