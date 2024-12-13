Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Seyyid Harun Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’nin kullandığı 42 ASN 316 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Y.E.A. ve A.E.A. isimli kardeşlere çarptı. Kazada 2 kız kardeş yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.