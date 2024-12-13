Karabük’te bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1065 Nolu Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evde mahsur kalan bir kişi kurtarılırken, yangın büyümeden söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin evde bulduğu ziynet eşyalar ile çantaları polise teslim edildi.