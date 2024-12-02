Konya’nın Ereğli ilçesinde mahalle muhtarı silahla vurularak yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Üçgöz Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıkuyu Mahallesi Muhtarı K.Ö., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla 3 el ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. Silahla vurulan K.Ö hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüpheli veya şüphelileri olayın ardından bir araçla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, tahkikat devam ediyor.