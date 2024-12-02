Aksaray’da kavşakta önüne aniden çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü araca çarpmaktan kurtuldu ama kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Köy beldesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden H.M. (27) yönetimindeki 68 BU 484 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığında önüne aniden bir aracın çıkması üzerine sürücü direksiyonu kırdı. Araca çarpmaktan kurtulan sürücü refüje çarparak durabilirken, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.