Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ilgın’ın Şıhcarullah Mahallesi’nde yürüttüğü altyapı yenileme çalışmalarıyla içme suyu hatlarını yeniliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı hizmetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Ilgın ilçesine bağlı Şıhcarullah Mahallesi’nde kapsamlı bir su ıslah projesini hayata geçiriyor.

Bölgenin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasını hedefleyen projede, mevcutta bulunan eski ve ömrünü tamamlamış içme suyu hatları, modern ve uzun ömürlü borularla değiştiriliyor.

Toplamda 1.807 metre uzunluğundaki hatta gerçekleştirilen bu yenileme çalışması kapsamında; 140 milimetre çapında 1.057 uzunluğunda, 160 milimetre çapında 750 metre uzunluğunda olmak üzere iki farklı ebatta yüksek kaliteli, 100 yıl ömürlü polietilen borular kullanılıyor.

Mahalledeki su iletim hattında yaşanması muhtemel basınç kayıplarının ve arızaların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaların neticesinde sürdürülebilir su hizmeti daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmiş olacak.