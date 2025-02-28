Ramazan ayı öncesinde Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerin bahçesinde ve çevresinde bulunan ağaçların uzayan dalları Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budandı.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan camilerin çevresinde bulunan ağaç dallarını budayarak tehlikeleri önleyerek, cami çevresini daha güzel bir görünüme kavuşturuyor. Ramazan ayı öncesinde Konyaaltı’nın 39 mahallesini kapsayan çalışmalarda, cami bahçesi ve çevresinde bulunan ağaçların uzayan ve kuruyan dalları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budandı. Karabulut, Çakırlar Merkez, Hacı Mehmet Aktaş, Hacı Kemal Istıl, Sezerler, Hamit Yazar, Kuba ve Bahtılı mahallelerinde bulunan camilerde gerçekleştirilen budama işlemleri mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.