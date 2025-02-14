Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Pazar günü oynanacak Konyaspor, Samsunspor maçına tüm Konyalı taraftarları davet etti.KONYA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynanan Kayserispor maçında yaşanan skandal VAR kararı Konya kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olurken, Konya ve il protokolü yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek takımına sahip çıkmayı sürdürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da tüm şehri takımına destek olmak için Konyaspor Samsunspor maçına davet etti.

Konyaspor’un yaşamış olduğu mağduriyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sahada futbolcularımız var, tribünde taraftarlarımız var. Başka VAR’lara teslim olmayacağız. Haydi Konya! 16 Şubat Pazar günü saat 16.00’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’na bütün hemşerilerimizi bekliyoruz" çağrısında bulundu.