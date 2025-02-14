Çorum Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği geri dönüşüm projeleriyle tonlarca atığı ekonomiye kazandırarak çevreyi korudu.

Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği çevreci projelerle dikkat çekti. Geri dönüşüm çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydeden belediye, tonlarca atığı ekonomiye kazandırarak çevre kirliliğinin önüne geçti. Sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında yıl boyunca 152,83 ton geri kazanılabilir atık toplandı. Bu atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla hem çevre kirliliği azaltıldı hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlandı.

Çevre dostu çalışmaları kapsamında, 2024 yılı içerisinde 2 ton 855 kilo bitkisel atık yağ ve 2 ton 546 kilo atık pil toplandı. Bitkisel atık yağlar, belediye gelir tarifesine eklenerek değerlendirilirken, atık piller ise güvenli şekilde bertaraf edildi. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri sayesinde vatandaşlar, atıklarını kolayca geri dönüşüme kazandırabildi. 2024 yılı boyunca 479 kilogram elektrikli ve elektronik atık, 286 kilogram tekstil atığı ve 747 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ilaç atığı toplanarak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi. Tadilat ve bina yıkımları sonucu ortaya çıkan molozların çevreye zarar vermemesi için oluşturulan İnşaat Yıkıntı Atıkları Geçici Biriktirme Alanı’nda, 2024 yılı boyunca 2 bin 401 ton inşaat yıkıntı atığı toplandı.

İklim değişikliği ve sıfır atık bilincini artırmak amacıyla 79 farklı eğitim programı düzenlendi. Anaokulu, ilkokul, lise, üniversite, Gençlik Merkezleri, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri gibi çeşitli kurumlarda verilen eğitimlerle 4 bin 411 kişiye sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre koruma konularında farkındalık kazandırıldı.