Konya'da Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak bu yıl 6.’sı düzenlenen Selçuklu Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) çatısı altında sürdürdüğü örnek faaliyetler geleceğin bilgi ve teknoloji donanımlı nesillerinin yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ve öğrencilerden yoğun ilgi gören Selçuklu Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması bu yıl da öğrenciler ile buluştu. İlkokul ve ortaokul kategorilerinde 7 farklı oyun türünde gerçekleştirilen yarışma kapsamında 341 öğrenci derece almak için yarışacak. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde iki gün boyunca sürecek yarışmalarda öğrenciler hem eğlenecek hem de oynadıkları oyunlarla becerilerini ortaya koyacaklar. Yarışma ile akıl ve zeka oyunlarına ilgi duyan öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamanın yanı sıra özgüvenlerinin artmasına yardımcı olmak, bilgi ve becerilerini yarışma ortamında pekiştirmelerine destek olmak amaçlanıyor.

10 Nisan tarihinde ödül töreni sona erecek yarışmada öğrenciler ilkokul kategorisinde Abluka, Motif, Equilibrio, Pentoga, Küre; ortaokul kategorisinde ise Kulami, Abluka, Mangala, Pentago, Küre olmak üzere 7 farklı oyun türünde yarışacak.

İlgiyle takip edilen yarışma Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışma veliler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Selçuklu Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması kapsamında kategori birincileri altın madalya ve bisiklet, ikinciler gümüş madalya ve akıllı saat, üçüncüler ise bronz madalya ve bluetooth kulaklık almaya hak kazanacak.