Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Fidan, 9 günlük bayrak tatilinde 17 bin 388 hastanın servislerine başvurduğunu söyledi.

Sivas, 9 günlük bayram tatilinde büyük şehirlerde yaşayan Sivaslıların akınına uğradı. Şehirde artan nüfusla birlikte hastanelerde de ciddi yoğunluk yaşandı. Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Fidan, 9 günlük bayram tatili boyunca 17 bin 388 hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Fidan açıklamasında, "9 günlük bayram tatili boyunca 17.388 kişi Acil Servislerimize başvurdu. 11.992 kişi Genel Acile, 4.665 kişi Çocuk Acile başvururken 731 kişi Kadın Doğum Acile başvurdu. Bayram tatilinin ardından 07 Nisan 2025 Pazartesi ise hastanemiz için oldukça yoğun bir gün oldu. İlk mesai gününde toplam 13.695 hasta muayene edilmiştir. Bunun 1.595’i Acil Servis başvurusu, 12.100’ü poliklinik hizmetlerinden yararlanan hastalardır. Poliklinik hizmetleri kapsamında en çok başvuru alan branşlar 1.584 hasta ile İç Hastalıkları 1.090 hasta ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 738 hasta ile Ortopedi ve Travmatoloji, 735 hasta ile Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve 669 hasta ile Kadın Hastalıkları ve Doğum poliklinikleri olmuştur. Sağlık ekibimizin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, hasta memnuniyeti en üst seviyede tutulmuş ve sistemimizin verimliliği ortaya çıkmıştır. Göstermiş olduğu özveri ve çalışmaları için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, gelişmelerin ve iyileştirmelerin sürdürülebilir olması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğimizi belirtmek isteriz." Şeklinde konuştu.