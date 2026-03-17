Sivas'ta bir seyyar satıcı hiçbir eğitim almadan öğrendiği tarih bilgisini, Sivas'a gezmeye giden turistlere memleketinin tarihini anlatarak rehberlik yapıyor.

Sivas'ta çorap ve mendil satarak geçimini sağlayan Nuri Çil; büyüklerinden ve okuduğu kitaplardan öğrendiği Sivas'ın tarihini yerli ve yabancı turistlere anlatıyor. Bazı yerli vatandaşların tarihi mekanlar hakkında yanlış bilgiler verdiklerine şahit olması sonucu anlamaya başladığını ifade eden Çil, seyyar satıcılığın yanı sıra bedavadan tur rehberliği yapıyor. Sivas'ın birçok tarihi yeri hakkında bilgi sahibi olan Çil, bilgilerinden dolayı da turistlerin de oldukça dikkatini çekiyor. Tarih konusunda Çil'in bildiklerine şahit olanlar durum karşısında hayrete düşüyorlar.

'Tarih konusunda bildiklerimi insanlara aktarıyorum'

Memleketinin tarihini anlattığını ifade eden Çil, 'Ben bir Türk vatandaşıyım ve geçmişimi iyi bilmek zorundayım. Ben bu bilgileri atalarımdan, dedelerimden ve kitaplardan okuyarak öğrendim. Sivas'a dışarıdan gelenler bana soruyorlar. Biz birçok Sivaslıya soruyoruz buradaki Çifte Minareli Medresenin bize cami olduğunu söylüyorlar diye bana iletiyorlar. Bende baktım ki Sivas'a gelen birçok vatandaşa yerli halkımız yanlış bilgi veriyorlar bende elimden geldiğince Sivas'a gelenlere tarihi yerlerimizi anlatıyorum. Çifte Minare Cami değil Darülhadis Kuran-ı kerim, Fıkıh ve Hadis temelli dini eğitimlerin verildiği yer diye anlatıp bilgilendiriyorum. Gelen yerli yabancı turistler de bu durumdan memnun bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Birçok tarihi kitap okudum, ailemden ve dedelerimden tarihi bilgilerimi öğrendim. Tarih konusunda bildiklerimi insanlara aktarıyorum' diye konuştu.

'Her şey okumakla veya eğitim görmekle olmuyor'

Rehberlik okuduğunu ve Nuri Çil'in hiçbir eğitim almadan kendilerinden daha fazla bilgiye sahip olduğunu belirten Sibel Gürle, 'Ben Sivas'a Zonguldak Ereğli'den gezmeye geldim. Sivas gerçekten çok güzel bir şehir, Anadolu Selçuklular'dan kalma kalıntıları görmek için geldik özellikle. Buraları gelip görüp eski tarihi kokuyu hissetmek çok güzel. Çifte Minareli Medreseyi önceden çok duymuştum ve görünce de hayran kaldım. Tarihinin detaylı anlatımını dinlediğim için de çok şanslıyım. Tarihi bir yapıyı sadece bilmek değil anlamak da gerekiyor. Üzerindeki bütün oymaları, işlemeleri beyefendi çok güzel bir şeklide anlattı ve hepsinin bir anlamı var. Yapılan işlemeler, oymalar o kadar güzel yapılmış ki bunca sene ayakta kalarak günümüze kadar gelebilmiş. Bende şuanda tur rehberliği okuyorum ve buradaki beyefendinin hiçbir eğitim almadan burada gelip bunları anlatıyor olması çok güzel. Bizlerden daha çok bilgiye sahip. Eskilerden gelen aktarımla birlikte yerel halkın tarihi bilgisi tabii ki de daha iyi. Bizim onlardan örendiğimiz bilgiler daha akılda kalıcı oluyor. Tabi ki çok kaliteli ve değerli öğretim görevlilerimiz, hocalarımız var ancak buradaki beyefendinin de anlatımı ve bilgisi gerçekten çok iyi. Ben beyefendinin bu bilgilerini öğrenince çok mutlu oldum ve gurur duydum kendisiyle. Çünkü her şey okumakla veya eğitim görmekle olmuyor. O burada kendini geliştirmiş kendi bilgilerin üzerine aktarım sağlamış ve bizim gibi gelen misafirlere de bunları aktarıyor. Onun şuan anlattığı bilgilerin birçoğu birçok insanda yok. Bizim sadece kitaplarda okuduklarımız var o daha ayrıntılı anlatıyor. O anlattı Sivas'ı biz de dinledik' dedi.