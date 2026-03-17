Karabük Üniversitesi(KBÜ) öğrencilerinin hazırladığı iki belgesel film, Fenerbahçe Üniversitesi 2. Ulusal Kısa Film Festivalinde finale kaldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan iki belgesel film festivalde finale yükseldi.

Yağmur Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı 'Körebe' adlı belgesel, finale kalan yapımlar arasında yer aldı. Filmin danışmanlığını Doç. Dr. Burak Türten üstlenirken ekipte Senanur Gündüz, Sümeyye Erdoğan, Melisa Yıldız, Muhammet Enes Çelik ve Semra Güler yer aldı.

Finale kalan bir diğer yapım ise mezunlar Merve Dülger ve Rümeysa İnan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Damga' adlı belgesel oldu. Filmin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak yürüttü.

Fenerbahçe Üniversitesi 2. Ulusal Kısa Film Festivali, 5-7 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.