ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak etmekle tehdit ettiği Küba'da dünden bu yana enerji sorunu yaşanıyor. Ülkenin ulusal elektrik şebekesinde dün yaşanan çökme sonucunda milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

Enerji ve Madenler Bakanlığı, ülkenin elektrik sisteminde 'tam bir kopma' yaşandığını bildirerek, şebeke çöktüğünde çalışır durumda olan ünitelerde herhangi bir arıza olmadığını açıkladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.

'Aksaklıkları önlemek için bunun kademeli olarak yapılması gerekiyor'

Bakanlığın elektrik direktörü Lazaro Guerra, devlet medyasına yaptığı açıklamada da ekiplerin elektriği yeniden sağlamak için kritik öneme sahip termoelektrik santralleri yeniden devreye almaya çalıştığını söyledi. Guerra, 'Aksaklıkları önlemek için bunun kademeli olarak yapılması gerekiyor. Çünkü sistemler, çok zayıf olduğu için arızaya daha yatkın olur' ifadelerini kullandı.

Elektrik, kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandı

Küba'nın elektrik şebeke işletmecisi UNE'den yapılan açıklamada da elektriğin ülke genelindeki eyalet ve şehirlerde kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandığı duyuruldu.

Bu kesinti, yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan ada ülkesi Küba'da son dört ay içinde meydana gelen üçüncü büyük elektrik kesintisi oldu.

ABD-Küba gerginliği

ABD, büyük ölçüde ithal yakıta bağımlı olan Küba'ya giden çok sayıda petrol sevkiyatına el koyarak ülke üzerindeki baskıyı artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol sağlayan herhangi bir ülkeye gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, son üç ayda Küba'ya hiçbir petrol sevkiyatı ulaşmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, Venezuela'nın ardından Küba'da da tarihi bir değişim beklediklerini söylemiş, 'Küba artık yolun sonuna geldi. Paraları yok, petrolleri yok. Kötü bir ideolojileri, uzun zamandır kötü olan bir rejimleri var. Eskiden Venezuela'dan para alıyorlardı, petrol alıyorlardı, ama artık Venezuela'dan oraya ne para ne de petrol gidiyor. Küba, mevcut haliyle son günlerini yaşıyor. Yeni ve daha iyi bir hayatı olacak. Şu anki haliyle son günlerinde' şeklinde konuşmuştu.

ABD Başkanı dün ise Beyaz Saray'da gazetecilerden ABD'nin Küba'ya ilişkin planları hakkında bir soru almış ve 'Küba başarısız bir ülke. Paraları yok, petrolleri yok, hiçbir şeyleri yok. Güzel toprakları, güzel manzaraları var. Güzel bir ada. Bence Küba sonu görüyor. Hayatım boyunca ABD ile Küba'yı duydum. 'Amerika ne zaman yapacak?' sorusunu duydum. Küba'yı alma onurunun bana ait olacağına inanıyorum. Bu büyük bir onur olurdu' şeklinde cevap vermişti.