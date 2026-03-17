Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde sağlık bilimleri öğrencileri; damar yolu açma, sonda takma ve hasta bakımı gibi klinik müdahaleleri gerçek hastalarla temas etmeden önce sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle deneyimleyerek mesleki becerilerini sıfır hata riskiyle geliştiriyor.

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde uygulamalı derslerde kullanılan sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde öğrenciler, hastane ortamına çıkmadan önce klinik becerileri laboratuvar ortamında deneyimleyebiliyor. Üç boyutlu görüntü ve etkileşimli uygulamalarla gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, hasta bakımından damar yolu uygulamalarına kadar birçok işlemi sanal ortamda öğrenebiliyor.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, sanal gerçeklik teknolojisinin özellikle uygulamalı sağlık eğitimlerinde önemli bir katkı sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bilindiği gibi sağlık eğitimi uygulamalı bir disiplin. Öğrencilerimize öğrettiğimiz birçok uygulama doğrudan pratik alanları kapsıyor. Bu nedenle teknoloji artık eğitim süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Biz de üniversite olarak simülasyon uygulamalarını bir adım daha ileriye taşıyarak sanal gerçeklik gözlüklerini uygulamalı derslerimizde kullanmaya başladık. Öğrencilerimiz bu sayede hastanelere ya da sağlık kurumlarına staja gitmeden önce, üç boyutlu teknolojilerle hasta bakım uygulamalarını görerek ve uygulayarak öğrenebiliyor.'

'Güvenli bir ortamda becerilerini geliştirmesini sağlıyor'

VR teknolojisinin çoklu duyu organlarının kullanılmasını sağladığını ifade eden Dikmen, 'Öğrenciler sanal ortamda hem görsel hem işitsel olarak süreci deneyimliyor. Ellerindeki joystick cihazlarıyla uygulamaları birebir gerçekleştirebiliyorlar. Bu durum öğrencilerin hastaya zarar vermeden uygulamaları öğrenmesini ve güvenli bir ortamda becerilerini geliştirmesini sağlıyor. Hasta bakım uygulamaları, hastanın kaldırılması ve hareket ettirilmesi, ilaç uygulamaları, damar yolu açılması, sonda takılması ve hasta beslenmesi gibi temel klinik becerilerin eğitiminde bu teknolojiden yararlanıyoruz' diye konuştu.

'Öğrencilerin ders kazanımlarını takip edebiliyoruz'

Üniversitenin sağlık ve teknolojiyi entegre etmeye çalışan bir yapıya sahip olduğunu ve aynı zamanda yapay zeka destekli öğrenci başarı analiz sistemi üzerinde de çalıştıklarını belirten Dikmen, 'Üniversitemizde geliştirdiğimiz yapay zeka destekli öğrenci başarı analiz sistemi ile öğrencilerin ders kazanımlarını takip edebiliyoruz. Sınav sonuçlarıyla birlikte ders içerikleri güncellenebiliyor ve öğrencilere bireysel geri bildirim verilebiliyor. Böylece hem öğrenci hem de eğitmen açısından eğitim süreci daha verimli hale geliyor' dedi.

'Eğitimde alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulabiliyor'

Sanal gerçeklik teknolojisinin gelecekte üniversitelerde daha yaygın kullanılacağını düşündüğünü ifade eden Dikmen, 'Bu teknolojiler maliyetli olsa da özellikle pandemi döneminde gördük ki eğitimde alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulabiliyor. Özellikle uygulamalı bilimlerde sanal gerçeklik teknolojisinin gelecekte daha yoğun kullanılacağına inanıyorum' şeklinde konuştu.

'Öğrenciler insan vücudunu üç boyutlu olarak daha detaylı ve farklı açılardan inceleyebiliyor'

Fizyoterapi Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Buket Kılıç ise VR teknolojisini özellikle anatomi derslerinde kullandıklarını belirterek, 'VR teknolojisini anatomi derslerinde destekleyici bir araç olarak kullanıyoruz. Maketlerin yanı sıra VR yazılımları sayesinde öğrenciler insan vücudunu üç boyutlu olarak daha detaylı ve farklı açılardan inceleyebiliyor. Bu durum özellikle anatominin fonksiyonel bölümlerini anlamada öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor' diye konuştu.

'Derslere daha istekli katılıyorlar'

VR teknolojisinin öğrencilerin derse ilgisini de artırdığını ifade eden Kılıç, 'Öğrenciler VR gözlüklerini kullandıklarında derslere daha istekli katılıyorlar. Eğitim daha interaktif hale geliyor ve bu da akılda kalıcılığı artırıyor. Bu gelişimi sınav sonuçlarında da görebiliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte VR uygulamalarını eğitim süreçlerimize daha fazla entegre etmeyi planlıyoruz' dedi.

'Sanal gerçeklik sayesinde üç boyutlu öğrenim yapabiliyoruz'

Derslerde sanal gerçeklik teknolojisini kullanan öğrenciler de uygulamanın öğrenme sürecine katkı sağladığını belirtti. Avrupa Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı öğrencisi Fatma Ecren Bulut, sanal gerçeklik sayesinde derslerin daha anlaşılır hale geldiğini ifade ederek, 'Sanal gerçeklik sayesinde üç boyutlu öğrenim yapabiliyoruz ve bu da konuları daha detaylı anlamamızı sağlıyor. Dersler daha eğlenceli ve akılda kalıcı oluyor. Özellikle hastane uygulamalarında konuları daha iyi kavradığımız için bize büyük kolaylık sağlıyor. VR'da insan vücudunu farklı açılardan inceleyebiliyoruz. Kasları, dokuları ve bölgeleri daha ayrıntılı görebiliyoruz. Bu nedenle gerçek hasta üzerinde uygulama yaparken de öğrendiklerimizi daha rahat uygulayabiliyoruz. Maketlerle kıyasladığımızda VR çok daha fazla avantaj sağlıyor' ifadelerini kullandı.