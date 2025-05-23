Konya'da Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde 4-6 yaş grubu 131 öğrenci, yıl sonu etkinliğiyle mezuniyet sevinci yaşadı. Kur’an tilaveti, şiirler ve ilahilerle renklenen törene Başkan Ahmet Pekyatırmacı ve protokol katıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin milli ve manevi değerler çerçevesinde eğitim verdiği Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde, 2024-2025 eğitim yılında 4-6 yaş grubundaki 131 öğrenci mezun oldu.

Konya’daki külliyede düzenlenen yıl sonu etkinliğinde öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiirler ve ilahilerle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Törene katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımız Kur’an’ı en güzel şekilde öğreniyor, sevgi, saygı ve vatan aşkıyla yetişiyor. Bu külliyelerimiz örnek teşkil ediyor. Yazır ve Sancak mahallelerinde yeni külliyeler açacağız, hedefimiz tüm Konya’ya yaymak” dedi. Pekyatırmacı, hocalara ve velilere teşekkür ederek, çocukların yolunun açık olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, velilere ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, manevi eğitimin önemini vurguladı.

Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ise, “Yavrularımızın bahtı açık olsun” temennisinde bulundu. Tören, balonların gökyüzüne bırakılması ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.