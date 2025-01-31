Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) tarafından düzenlenen organizasyonda, başarılarıyla ödüle layık görüldü.KONYA (İGFA) - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Hazırlık Merkezi (SEM); tarafından düzenlenen organizasyonda, derece alan sporcular ve kulüplerine başarılarından dolayı ödül verdi.

Karatay Belediyespor Kulübü de bu kapsamda Antalya’da gerçekleştirilen Kulüp Başkanları ve İl Temsilcileri Toplantısı’nda ödüle layık görüldü. Kulüp adına ödülü, Karatay Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Şener Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’ten aldı.

ÖDÜL BİZİM İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU

Karatay Belediyespor Kulüp Başkanı Muhittin Şener ödül töreninden sonra yaptığı konuşmada sporcuların özverisinin önemine değinerek, “Cimnastikten futbola, tenisten basketbola kadar pek çok branşta faaliyet gösteren kulübümüz, genç yeteneklere spor yapma ve kendilerini geliştirme imkanı sunuyor. Ödül bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu başarı hepimizin gururu. Daha büyük organizasyonlarda Karatay’ın adını duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HASAN KILCA KULÜBÜ TEBRİK ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nü başarılarından ötürü tebrik etti.

Karatay’ı sporun merkezi haline getirmek için çok çalıştıklarını dile getiren Başkan Kılca, belediye olarak genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesinin öncelikli hedeflerden olduğunu kaydederek, "Spor kulübümüzde lisanslı 4 milli toplam 35 profesyonel sporcu ile müsabakalara hazırlanırken, spor okullarımızda ise lisans almayı bekleyen 180 sporcumuz var. Kulübümüzün aldığı ödül bizleri gururlandırdı ve bu ödül spora olan desteğimizin göstergesi oldu. Gayretlerinden dolayı Karatay Belediyespor Kulübümüzü, antrenörlerimizi ve sporcularımızı; tebrik ediyorum. Amacımız gençlerimizi spora kazandırarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Bu doğrultuda Karatay Belediyespor Kulübümüzün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.