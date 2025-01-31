Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde “Ara Tatil Atölyeleri” çerçevesinde yapılan workshoplarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlenen "Ara Tatil Atölyeleri" sona erdi. Akyazı SGM’de ara tatilde anne çocuk workshop etkinlikleri çerçevesinde “Kil etkinliği”, “Dekorasyon Ürün etkinliği”, “Etamin etkinliği”, “Anahtarlık etkinliği”, “Ebru etkinliği”, “Oyun etkinliği” atölyelerinde, tatil dönemini eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen aileler için mükemmel bir fırsat sundu.