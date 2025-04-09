Konya’nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak boş araziye giren otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güzelyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyayla Mahallesinden Kulu istikametine seyir halinde olan H.A. (42) idaresindeki 42 BAJ 068 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi. Sürücü H.A. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan M.A. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı M.A. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.