Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, belediye ile hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, çocuklar ile ailelerinin hizmetlerden memnuniyet duyduğu şehrin gözdesi oldu.

Kayseri’de insan odaklı sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini, çocuğundan yaşlısına kadar herkese ve her kesime yönelik sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, söz konusu hizmetler içerisinde minikler için hizmete sunulan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun meyvelerini alıyor.

Çocuklar mutlu, aileleri memnun

İçerisinde kitapları, müzik sistemi, oyun grupları ve pek çok faaliyete imkân tanıyan donatısı ile çocuklar için hizmet sunan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda çocuklar mutlu, aileleri ise kütüphaneden memnun.

"Çok memnunum. Çocuğum çok eğleniyor"

Kütüphaneyi sosyal medyada gördüğünü, kütüphaneye akrabasının çocuğunun geldiğini ve akrabasının kendisine de tavsiye ettiğini dile getiren Şükran Uzun isimli veli, "Çok memnunum. Çocuğum çok eğleniyor. Her branşa da dâhil ediyorum. Randevu alarak geliyorum" ifadelerinde bulundu.

"Herkese tavsiye ederim"

Çocuğunun Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda mutlu olduğunu ifade eden Uzun, "Kendisi seviyor burayı. Eğlenceli de buluyor. Önereceğim hiçbir eksiklik yok. Ama tavsiye ederim kesinlikle. Çocuklar evde zaman geçireceğine burada eğlenmeleri daha mantıklı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok memnun kaldık. Çok seviyoruz. Çocuğum da seviyor. Herkese de tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Şehir dışından geliyoruz, bizim için çok büyük bir avantaj"

Kütüphaneye şehir dışından geldiklerini dile getiren Selma Eser adlı veli ise, "Biz kütüphaneye yeni başladık. Yeni dört yaşa girdi. Artı şehir dışından geliyoruz, bizim için çok büyük bir avantaj bu. Güzel hem kendi sosyal çevremiz olmadığı için buradan aile, akraba anlamında söylüyorum. Onun için ve bizim için vakit geçirmek adına çok iyi bir etkinlik. Geliyoruz ara ara. Büyük kızım var, onu da getiriyorum bazen" dedi.

Eser, çocuğunun kütüphane ve müzik okulunda vakit geçirdikten sonda evde mutlu olduğuna işaret etti. Eser konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Eve geldiğinde mutlu oluyor. Dışardaki park çok iyi bir fikir. O anlamda orayı seviyor. Oyun alanını seviyor. Resim dışında hepsini denedik yeni başladığımız için. İyiyiz şu an, güzel gidiyor."

"Burası bence büyük bir avantaj, emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum"

Eser, sözlerinin sonunda kendisinin yaşadığı şehre ve belediyesine göre Kayseri’de böylesine bir imkân ve ayrıcalık olmasının büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, "Mutlaka gelsinler. Başka yerlerde bunları ücretli bir şekilde götürüyorsunuz. Burası bence büyük bir avantaj gelmek isteyenler için. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tarz çalışmaların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Velilerde Alican Patat da konuşmasının başında "Öncelikle Memduh Başkan’dan Allah razı olsun" diyerek, "Çocuklarımıza böyle bir oyun alanı, zekâ gelişme noktalarında yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim. Haftada 3 üç kez geliyoruz. Gayet mutlu, huzurlu. Çok büyük etkisi oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

Patat, "Bu ince, nazik düşüncelerinden dolayı başkanıma teşekkür ederim" sözlerini paylaşarak kütüphanede oyun alanının ötesinde zekâ gelişimi, bilgi edinme gibi imkânların yer aldığını ifade etti ve kütüphaneyi herkese tavsiye etti.

"Kütüphanemizi çok seviyorum"

Çocuklardan Turan isimli minik de "Oyunlar oynuyorum. Resim yapıyorum. Kütüphanemizi çok seviyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.