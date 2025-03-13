Kocaeli Büyükşehir, evlerinde üretim yapan üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini teknolojik girişimcilik örneğiyle Türkiye pazarına açıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evlerinde üretim yapan üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini teknolojik girişimcilik örneğiyle Türkiye pazarına açmaya devam ediyor. Komeksepeti.com, üreticilerin ürünlerini anında pazarlama fırsatı sunuyor.

ÜRÜNLERİ ANINDA PAZARLAMA FIRSATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,üreticilerekomeksepeti.com aracılığıyla ürettikleri ürünleri anında pazarlama imkanı ve bunun yanı sıra Ormanya ve Darıca’da kurulan mağazalar sayesinde de ürünlerini farklı müşteri kitlelerine ulaştırma fırsatı veriyor.Her gün yüzlerce el emeği, göz nuru eşsiz eserin eklendiği komeksepeti.com, kısa sürede binlerce vatandaşın ziyaret ettiği bir alışveriş platformuna dönüşürken, birbirinden farklı ve orijinal fikirlerle tasarlanan ürünlere olan yoğun talep, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

GİRİŞİMCİLERİN YÜZDE 81’İ KADIN

Her geçen gün büyüyen ve artan talebe karşılık vermeye devam eden Komek Sepeti, bünyesinde 1.431 girişimci üreticiyi barındırıyor ve onların ürünlerini el emeği severlerle buluşturuyor. Üreticilerin yüzde 81’ini kadın girişimciler oluştururken, site ve fiziki mağazalar el emeğini ekonomiye dönüştürmek isteyen girişimcilere önemli bir fırsat sunuyor.

“KOMEKSEPETİ BENİM UFKUMU AÇTI”

Komeksepeti.com adresinin açılması ile birlikte alışveriş sitesinde kendine sanal mağaza açan kadın girişimciAlev Öngören,“Kurumsal firmalardan emekli olduktan sonra çocukluğumdan kalan sanat aşkıma KO-MEK kurslarında karşılık buldum veburada öğrendiklerimle üretmeye başladım. KO-MEK’tenaldığım farklı eğitimlerle birlikte farklı zamanlarda çalıştım ve buradan çok faydalandım. Artık resim beni tatmin etmeyince seramik boyamaya başladım ve burada aldığım destekle çocukluk aşkıma kavuşarak ürettim veekonomime katkıda bulunmaya başladım. Komeksepeti.com, Ormanya ve Darıca mağazalarında birçok ürünüm kullanıcıya rahatlıkla ulaşabiliyor. Komeksepeti.com bizim ufkumuzu açtı. Üretmekle bu işin bitmediğini biliyorduk. Üretimden satışa kadar her kademede aldığımız destekle bu işi kolaylıkla yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“DÖNÜM NOKTAM KOMEKSEPETİ.COM İLE BAŞLADI”

Bir diğer kadın girişimciSeviye Güler ise konuşmasında,“KOMEK resim branşına yazılarak kendimi geliştirmeye başladıktan sonra ağaç boyama işi dikkatimi çekti. Bulgaristan’da gördüğüm ağaç dallarını marangozda keserek zımparaladıktan sonra üzerine resimler yapmaya başladım. Benim dönüm noktam komeksepeti.com ile başladı. Yüklediğim ürünler sürekli satılarak yeni siparişler alıyorum. Ormanyave Darıca mağazalarında ürünlerimizi satıyor ve bize önemli ölçüde ekonomik katkıda bulunuyor. Komek Sepeti sayesinde yeni bir iş sahibi olmamın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“KOMEK SEPETİ BANA ÖZGÜVEN KAZANDIRDI”

“Burada bize çok güzel girişimcilik fırsatı sunuldu” diyen Seviye Güler, “Benim gibi birçok ev hanımı üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bu ürünlerden ayda 150 tane yapabiliyorum. Üretmek isteyenler, ürünlerini satmak isteyenler KomekSepeti’ni tercih edebilir. KomekSepeti’ninsadece bana maddi anlamda değil manevi anlamda da katkısı oldu. Bana özgüven kazandırdı ve beni kendime getirdi. Bu şekilde kendime zaman ayırarak eşsiz eserler üretmeye başladım. Ben buradan girişimci tüm bayanlara KomekSepeti’neüye olmalarını ve ürünlerini rahatlıkla pazarlamalarını tavsiye ediyorum” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.