Karabük’ün Safranbolu ilçesinde eğitim gören bin 600 komandoya yangınla mücadele ve müdahale becerilerini artırma amacıyla eğitim verildi.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim alan bin 600 komandoya "orman yangınlarıyla mücadelede bilinçlendirme ve müdahale becerilerini artırmak" amacıyla eğitim verildi. Safranbolu Orman İşletme Müdürü Eyüp Aksu ve teknik personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve etkili müdahale teknikleri anlatıldı. Komandolara, yangınla mücadelede kullanılan araç ve gereçler tanıtılarak uygulamalı eğitim verildi. Eğitime katılan askerler, yangın söndürme ekipmanlarını yakından inceleme ve kullanım deneyimi kazanma fırsatı buldu.

Eğitim programı sayesinde yangın anında hızlı ve etkin müdahale edebilme becerilerinin artırılması amaçlanırken, orman yangını bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerine dönemler halinde devam edileceği kaydedildi.