Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin Çiğdem, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına dair bilgiler verdi.

ALS’nin beyin ve omurilikte istemli kas kasılmasını sağlayan sinir hücrelerinin hasarlanması nedeniyle oluşan bir hastalık olduğunu söyleyen Çiğdem; kollarda ve ellerde güç kaybının, denge bozulmasının ve yürürken tökezlemenin ALS hastalığının belirtisi olabileceğini ifade etti.

ALS hastalarının fark ettiği ilk belirtinin bir kolda ya da bacakta güçsüzlük şeklinde olduğunu kaydeden Çiğdem "Hastamız güçsüz olan koluyla kalem tutmada, düğme iliklemede ya da çanta taşımada zorlanır. Hasta, güçsüz olan bacağı nedeniyle yürürken tökezlemeye başlar ve sık düşer. Kas güçsüzlüğüne kaslarda erime ile seğirme de eşlik edebilir. Daha ziyade hastalığın ileri aşamalarında olmak üzere konuşma veya yutma güçlüğü de gelişebilir. ALS hastalığı ne yazık ki ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir" dedi.

ALS hastalığını tamamen iyileştirecek bir tedavi yönteminin bulunmadığının altını çizen Çiğdem, "Ancak bu hastalık üzerine yoğun araştırmalar yapılmakta ve yeni tedaviler denenmektedir. Uygulamakta olduğumuz tedaviler hastalığın yaptığı hasarı geri döndürmez fakat belirtilerin ilerlemesini yavaşlatabilir, ilave sorunları önleyebilir ve hastayı daha rahat ve bağımsız hale getirebilir" diye konuştu.

Çiğdem, özellikle 50 yaş üstü kişilerin kollarda ve bacaklarda güç kaybı yaşadığında mutlaka doktora başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.