Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentteki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu yerinde görmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Vali Mustafa Koç, ziyareti sırasında ilk olarak hastane başhekimi ve idari yönetimle bir araya gelerek hastanenin genel işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ardından hastane servislerinde yatan hastaları ziyaret eden Vali Koç, hastalarla tek tek sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta yakınlarıyla da görüşen Vali Koç, sağlık çalışanlarına gösterdikleri özverili hizmetten dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Vali Koç, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi önceliğimizdir. Bugün burada hem sağlık çalışanlarımızın emeklerine tanıklık ettik hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini yerinde gözlemledik. Devlet olarak her zaman halkımızın yanındayız" dedi.

Vali Koç’un ziyaretine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer ile hastane yönetimi eşlik etti.