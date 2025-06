Her yüksek kolesterol durumunda ilaçla tedavinin şart olmayabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Gürol, "Kolesterol yüksekliği olan her bireye hemen ilaca başlamak yerine, öncelikle diyet, egzersiz (her gün tempolu yürüyüş), kilo kontrolü ve sigara bırakılması gibi yaşam tarzı değişiklikleri öneriyoruz. Özellikle LDL kolesterol düzeyi hafif-orta derecede yüksek olan, başka bir kalp-damar hastalığı öyküsü bulunmayan hastalarda bu yöntemlerle etkili sonuçlar alabiliyoruz" dedi.

Kolesterol yüksekliği, kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu durumun her zaman ilaçla tedavi edilmesinin gerekmeyebileceğini vurgulayan Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Gürol, hastalığın seyrine ve bireysel risk faktörlerine göre yaşam tarzı değişikliklerinin kolesterol seviyelerini düşürmede oldukça etkili olabileceğine dikkat çekti.

"Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü önemli"

Beslenmenin önemine değinen Uzm. Dr. Gürol, Kolesterol düşürücü tedavilerin planlanmasında yaşam tarzı değişiklikleri ilk sırada yer almaktadır. Kolesterol yüksekliği olan her bireye, kilo kontrolü ve düzenli egzersiz önerilmelidir. Diyetten kastımız bilinenin aksine yağlı yiyeceklerden kaçınmak değil karbonhidratlardan uzak durmaktır. Özellikle beyaz ekmek, unlu gıdalar, pirinç, makarna gibi geleneksel mutfağımızda yer alan bu gıdaların aşırı tüketimi kolesterol yüksekliğine yol açmaktadır" diye konuştu.

"Egzersiz sadece kiloya değil, kolesterole de iyi gelir"

İyi kolesterol olarak adlandırılan hdl kolesterolün düşüklüğü de bir risk faktörü olarak sayılmaktadır. Düzenli egzersizin hem HDL (iyi huylu) kolesterolü artırdığı hem de LDL (kötü huylu) kolesterolü düşürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Gürol, haftada en az 150 dakika orta tempolu yürüyüş ya da egzersizin genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunun altını çizdi.

"Riskli gruplar mutlaka izlenmeli"

Her bireyin tıbbi geçmişi ve risk profili farklı olduğu için kolesterol yüksekliğinde tek tip yaklaşımın doğru olmadığını belirten Uzm. Dr. Selda Gürol, özellikle diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalığı veya ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü olan bireylerde ilaç tedavisinin gerekli olabileceğini kaydetti.

"Sağlıklı bir yaşam için düzenli kontrol şart"

Kolesterol yüksekliği genellikle belirti vermediği için düzenli kan tahlilleriyle takip edilmesinin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Gürol, "Erken teşhis ve uygun müdahale ile kalp-damar hastalıklarının önüne geçmek mümkün. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ise sadece kolesterol için değil, genel sağlığımız için büyük bir yatırımdır" ifadelerine yer verdi.