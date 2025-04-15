Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, Müdür Yardımcısı Cansu Kara ve öğrenciler, ’Köklerden geleceğe, kuşaklar arası buluşma’ projesi kapsamında emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etmeye başladı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk ziyaret ise emekli öğretmen Vehbi Sarıhan’a gerçekleştirildi. Vehbi Sarıhan’ı evinde ziyaret eden öğrenciler, çeşitli sorular yönelterek, eskiden öğrencilerin öğretmenlerine karşı saygısını, büyüklere saygı ve saygıyı, misafirliğe gidildiğinde çocukların eskiden nasıl davrandığını, yaşlılara karşı eskiden çocukların yardımlaşmasını öğrendi. Öğretmenlik yaptığı yıllarda unutamadığı hatırlarının sorulması üzerine emekli öğretmen Vehbi Sarıhan, meslek hayatı boyunca yaşadığı ilginç hatıralarından bahsederek kimi zaman güldürdü kimi zaman da hüzünlendirdi.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığımızın ’Köklerden geleceğe: Kuşaklar arası buluşma’ Projesi kapsamında ilçemizde bulunan emekli öğretmen Vehbi Sarıhan’ı evinde ziyaret ederek, hayat tecrübelerinden faydalanıp kuşaklar arası bağları güçlendirdik. Öğrencilerimiz sohbet ederek, emekli öğretmenimiz Vehbi Sarıhan’ın hatıralarını dinledi. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirerek, öğrencilerin empati, saygı ve yardımlaşma duyguları bu tür ziyaretlerle geliştirmeyi amaçlıyoruz. Misafirperverliği için emekli öğretmenimiz Vehbi Sarıhan’a ve eşi Kadriye Sarıhan’a teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmesini diliyorum. Oldukça faydalı bir ziyaret oldu."

Okul Müdürü Veysel Çetin tarafından emekli öğretmen Vehbi Sarıhan’a ziyaretin hatırasına çiçek hediye edilirken, emekli öğretmen Vehbi Sarıhan da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek çocuklara okul hayatlarında başarılar diledi.