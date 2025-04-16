Samsun’un Çarşamba ilçesinde, kahverengi kokarca 2025 yılı mücadele çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kahverengi Kokarca 2025 yılı mücadele çalışmaları kapsamında Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı Cemil Şensoy Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "Kahverengi kokarca ile ilgili yapılan çalışmalarda bütün kurumlarımızı organize etmeye çalışıyoruz. Belli bir aşamaya geldik. Kışlak mücadelesi bitiyor. Şimdi yazlık mücadele dediğimiz ilkbahar mücadelesine başlıyoruz. Çalışmalarımızın temeli kahverengi kokarca böceğinin ürünlerimizde vereceği zararı en az seviyeye indirmek. Desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise kahverengi kokarca zararlısına karı topyekun mücadelenin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Kahverengi Kokarca zararlısına karşı geçtiğimiz yıldan itibaren çeşitli çalışmalar ve toplantılar yapıyoruz. Kışlak dönemi mücadelesinde bu zararlıya karşı muhtarlarımız çok etkin bir şekilde faaliyette bulundular. Üreticilerimizle birlikte mahalle ve köylerde yaptığımız toplantılarda alınan karların uygulanması noktasında bütün gerekli çalışmalar yapıldı. Topyekun mücadelemiz bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, kahverengi kokarca zararlısına karşı topyekun mücadele ile başarılı olunabileceğini ifade ederken, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan de Çarşamba’nın tamamında ilaçlama yapıldığını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk tarafından sunum yapılarak, kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılan çalışmalar anlatıldı.