Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün özel sporcusu 27 yaşındaki Samet Balcı, Aralık ayında düzenlenecek olan Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası’na katılmak için yoğun antrenmanlara devam ediyor. Haftada 4 gün süren sıkı çalışmalarıyla şampiyonaya hazırlanan Samet Balcı, "Sayın Başkanım, Türkiye şampiyonu olacağım. Size ve Kayserimize altın madalyayı getireceğim" dedi.

Sporculuk kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanan Samet Balcı, şampiyonaya katılmadan önce Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a altın madalya sözünü verdi. Bu anlamlı açıklamalar, Samet’in azim ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Antrenmanlarında hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanan Samet, Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi ve Kocasinan’ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Başkan Çolakbayrakdar’dan destek mesajı

Samet’in her zaman yanında olacağının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, özel sporculara verdikleri desteği artırarak, onların ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için gerekli tüm imkanları sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan sporcularının bu anlamda büyük bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Özel sporcularımız, sadece kendi hayatlarını değil, tüm toplumumuzu etkileyen büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Onların yeteneklerini ortaya çıkarma noktasında da Kocasinan Spor Kulübü olarak önemli bir rol üstleniyoruz. Ayrıca, Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Antrenörümüz Uğur Arı ile ekibini tebrik ediyorum. İki defa Avrupa Şampiyonası’nda elde ettikleri başarıların ardından, Dünya Üçüncüsü ve Dünya İkincisi olarak gururumuzu yaşattılar. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesi için desteğimiz her zaman devam edecek. Özel çocuklarımıza, sadece sporda değil, hayatın her alanında desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" .

Uğur Arı’dan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise, spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Arı, Başkan Çolakbayrakdar’ın özel sporculara gösterdiği ilginin ve desteğin, spordaki başarıları artırmaya devam edeceğini belirtti.