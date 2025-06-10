Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 52 maddelik gündem karara bağlanırken, Kartal Katlı Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında alternatif yol için önemli bir karara imza atıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Başkan Büyükkılıç, meclis öncesi gündem maddelerine geçmeden önce geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Büyükkılıç, yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tektaş’ın vefat eden kardeşi Fatih Tektaş’a da Allah’tan rahmet diledi. Toplantıda, 31 asıl, 21 ek olmak üzere toplam 52 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste, Kartal Katlı Kavşağı yapım çalışmalarında alternatif yol olarak kullanılmak üzere Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı’nı bağlayacak General Adnan Doğu Kışlası içerisinden geçecek geçici alternatif yol yapılmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapılmasına ve yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, geçici alternatif yol için yetki istediklerini belirterek; "Meclisimizin kıymetli üyelerini de bilgilendirecek bir çalışmaya da imza atacağız. Yüze yakın basın mensuplarımızla geçtiğimiz günlerde davet edip, kamuoyunu bilgilendirdik. Burada yapılan çalışmalar var, proje tamam, bütçesi tamam, ihalesi Dünya Bankası kriterlerinde devam ediyor. Altyapı hazırlıkları sürüyor" diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç; "Yaşar paşamıza, şehrimize olan samimi duyguları ve bizlere olan nezaketiyle, talebimizin tartışmasız hayata geçirilmesi için verdiği talimattan dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Milletvekili Hulusi Akar’a da desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Talep, meclis üyelerince oy birliğince kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.