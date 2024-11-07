Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle ’1 Ekmek 1 Çorba’ projesini yeniden başlattı. Aşhane’de hazırlanan çorbalar, bu yıl da 61 noktada ücretsiz dağıtılacak. 2019 yılında hayata geçirilen uygulamadan, şimdiye kadar 1,5 milyonun üzerinde vatandaş faydalandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile her kesimi kucaklayan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da, ’1 Ekmek 1 Çorba’ projesini yeniden başlattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesinin Aşhanesi’nde hazırlanan çorbalar, sabahın erken saatlerinde güne başlayan öğrenciler ve çalışanlar için büyük bir kolaylık sunuyor.

Çoğu zaman kahvaltı yapmak için zaman bulamayan vatandaşlar, farklı noktalarda kurulan mobil üniteler sayesinde hem besleyici, hem de pratik şekilde günün ilk öğününü Büyükşehir Belediyesi sayesinde ücretsiz şekilde karşılıyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu 61 noktada hizmet sunmaya devam edecek uygulamadan, 2019’dan bu yana 1,5 milyonun üzerinde insan faydalandı.

"Haftanın 6 günü sıcak çorba ikramımız başladı"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanlarından Yasemin Cilasın, 2019 yılında hayata geçirilen uygulama sayesinde iş yolundaki vatandaşlara ve okula yetişme telaşındaki öğrencilere haftanın 6 günü sıcak çorba ikramı yaptıklarını ifade etti. Cilasın, "Haftanın 6 günü 61 noktada sıcak çorba ikramımız başladı. Kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan emekçi kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Hizmetten 5 yılda 1,5 milyonun üzerinde vatandaşımız yararlandı" dedi.

"Annemin çorbasına çok benziyor"

Projenin çok yerinde bir uygulama belirten esnaf Mustafa Sürücügil, "Kahvaltı alamayacak veya yapamayacak insanların yoğun olduğu bu zamanda, bu proje büyük bir nimet. Çorba gibi sıcak bir ikramda bulunulması da ayrıca önemli. Güzel olan şey, bunun düşünülüp yapılabilmesi" diye konuştu.

Esnaf Ahmet Güngör de "Dükkanını açacak ve işine yetişecek esnaf arkadaşlarımız oluyor. Benim eşim bile, evde bu kadar güzel bir çorba yapamaz. Lezzeti, kıvamı, içimi çok güzel" dedi.

Çorba ikramından faydalanan öğrencilerden Edibe Babayiğit ise sabah saatlerinde okula giderken böyle bir sürprizle karşılaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İçtiğimiz gibi içimiz ısındı. Annemin çorbasına çok benziyor. Tadı çok güzel. Her zaman bekliyoruz" şeklinde konuştu.