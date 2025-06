Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için gece gündüz görev yapan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bayram tatilinde görev alan Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerini kutlayan Başkan Özdoğan, tüm birimlerin koordineli ve özverili çalışmaları sayesinde Hacılar’da bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı. Bayram boyunca Hacılar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Özdoğan; "Hacılar’ımızın daha güzel olması, vatandaşlarımızın bayramda en ufak bir olumsuzlukla karşılaşmaması için ekiplerimiz ilk günden itibaren, hatta arefe gününden başlayarak bayram boyunca büyük bir gayretle sahadaydı. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Sahadaki her arkadaşımız ne yapacağını bilerek, büyük bir disiplin ve sorumlulukla görevini yerine getirdi. Bu güzel organizasyonla insanların huzur içerisinde, temiz bir ortamda bayramlarını geçirmelerine vesile oldunuz" dedi. Görevli ekiplerin yalnızca mesai değil, aynı zamanda ailelerinden ve bayramlaşma imkânlarından da fedakârlık ettiklerini ifade eden Başkan Özdoğan; "Bu ilçeye güzellikler katmak için gösterdiğiniz çaba her zaman takdire şayan. Bu benim belediye başkanı olarak altıncı bayramım ve her bayramda aynı gayreti, aynı özveriyi gördüm. Bayram sürecini başarıyla koordine eden Başkan Yardımcımız Ersel Bey’e, Temizlik İşleri Vekilimiz Fatih Bey’e, Park ve Bahçeler Birimi’nden Mustafa Bey’e, Fen İşleri’nden Alperen Bey’e ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir ve sizler bu koordinasyonu çok iyi sağladınız" ifadelerini kullandı. Personel ailelerine ayrıca teşekkür eden Başkan Özdoğan; "Bayram günlerinde dahi görevinizin başında olmanız, ailenizden fedakârlık etmeniz çok kıymetli. Ailelerinizin gösterdiği anlayış ve destek için de müteşekkirim. Selamlarımı iletin, çocuklarınızın da gözlerinden öpüyorum" dedi.

Başkan Bilal Özdoğan konuşmasının sonunda, tüm ekip arkadaşlarına sağlıklı ve huzurlu görevler temennisinde bulunarak; "Rabbim sağlıkla, sıhhatle nice bayramlarda birlikte olmayı, bu güzel ekiple Hacılar’a hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.