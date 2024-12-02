Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; tarihi eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması konusunda yapılan çalışmalar sonucu Tarihi Kentler Birliği tarafından bugüne kadar yedi ödül kazanan Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekibini ziyaret ederek tebrik etti. Alınan her ödülün yeni projeler için motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürüttüğümüz çalışmalar, aldığımız ödüllerle taçlandırılmaktadır” dedi.

Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekibini yerinde ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, onları ayrı ayrı tebrik etti. Bu zamana kadar alınan ödüller hakkında bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikle arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyoruz. Bu yıl yine, Tarihi Kentler Birliği’nden Uygulama Ödülü’nü kazanarak Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekibi, yaptıkları başarılı çalışmaları ödülle taçlandırdılar. Tarihi eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması konusunda 6 yıldır gösterdiğiniz özverili ve başarılı çalışmalarınızla bu önemli görevdeki liderliğiniz devam ediyor. Bu yıl da Arabidin Mescidi ile bir ödül daha kazandık. Bölgemizdeki tarihi yapılara gösterdiğimiz özen ve bu mirası bir sonraki kuşağa taşımak, korumak konusundaki hassasiyetimiz, bundan önce olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Tarihi yapıların korunması ve yok olmuş, ancak izleri bulunan tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak için göstereceğimiz gayret, bundan sonra da sürecektir. İnşallah, daha güzel projelerle ve çalışmalarda, Tarihi Kentler Birliği’nin göstermiş olduğu bu teveccühü daha da artırarak devam edeceğiz. Alınan her ödül, bizim için yeni bir motivasyon kaynağı ve çalışma azmimizin artması anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nden 7 kez aldığı Ödüller şu şekilde sıralandı:

2023 Uygulama Ödülü: Erkilet Arabidin Mescidi, 2022 Proje Ödülü: Hıdırellez Çevre Düzenlemesi, 2020 Uygulama Ödülü: Güneşli Jandarma Konağı ve Hızır İlyas Köşkü, 2019 Proje Ödülleri: Çandır Cami, Güneşli Jandarma Konağı ve Hızır İlyas Köşkü, 2018 Başarı Ödülü: Himmetdede Cami Restorasyonu, 2017 Uygulama Ödülü: Generalemir İlkokulu Restorasyonu, 2016 Proje Ödülü: Generalemir İlkokulu Restorasyonu. Öte yandan bu ödüller, Kocasinan Belediyesi’nin tarihi mirası koruma ve restorasyon konusundaki başarılı çalışmalarını ve projelerini yansıtıyor.