Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve açık alanlarda bulunan havuzlarda yürüttüğü bakım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Fatih Parkı süs havuzunun tüm boru sistemi ve nozullarını yenileyerek motor bakımları tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri tarafından kent gelinde havuz bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fatih Parkı süs havuzun tüm boru sistemi ve nozulları yenilendi. Ayrıca motor bakımları tamamlanarak havuz, modern ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, “Bakım ve onarım çalışmalarımız Manisa merkez ve ilçelerinde hızla devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği daha güzel ve modern alanlar oluşturmak. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle kent genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.