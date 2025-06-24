Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 51 adet fişek ele geçirildi.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Bıyıklı, Esentepe ve Tekeli Mahallelerinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik faaliyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 51 adet fişek ele geçirildi. İ.Y., V.A., M.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.