Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sezonluk işçileri ziyaret ederek müjdeyi vererek, "Artık daimi olarak Kepez Belediyesi personeli olacaksınız. Hayırlı olsun" dedi.

Kepez Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde sezonluk işçi olarak çalışan 37 kişinin iş sözleşmesi Kasım ayında sona eriyor. Sezonluk iş sözleşmelerinin sona erecek olmasından dolayı endişeli olan işçilerin sesini duyan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ek hizmet binasını ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Başkan Kocagöz, üstün gayretlerinden dolayı her birine teşekkür ederek müjdeyi vererek, "Artık daimi olarak Kepez Belediyesi personeli olacaksınız. Hayırlı olsun" dedi. Başkan Kocagöz’ün müjdesi, işçiler tarafından büyük bir sevinç ve alkışlarla karşılık buldu.

Her zaman işçimizin yanındayız

"Biz her zaman işçinin ve emekçinin yanındayız" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Her biriniz çoluk çocuğunuzun ve kendinizin rızkı için çalışıyorsunuz. Bu çok kutsal bir şey... Yöneticilerimiz sizlerden çok memnun. Ben adaletliyimdir; hiçbirinizi birbirinizden ayırt etmiyoruz. Yaptığınız iş çok önemli, bu bir vitrin işidir. Ne kadar özen ve dikkat gösterirseniz kendinizi ve bizleri o kadar başarılı hale getirirsiniz. Allah mahcup etmesin, hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kocagöz’e işçilerden teşekkür

İşçiler, Başkan Kocagöz’ün müjdesi karşısında büyük sevinç yaşadı. Bir işçi; "Allah razı olsun, Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yüzlerini kara çıkarmayacağız" derken, bir başka işçide; "Sayesinde evime ve çocuklarıma ekmek götürebiliyorum" dedi.