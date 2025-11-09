Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşü, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki açılış töreni ve Saraçlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen geleneksel üretim programıyla başladı.

Manavgat’ın tarımsal potansiyelini tanıtmayı, yerel üreticiyi desteklemeyi ve Manavgat’ın köklü zeytin kültürünü görünür kılmayı amaçlayan festival, ilk gününde yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan kortej yürüyüşü düzenlendi. Zeytin temalı kıyafetler, traktör konvoyu ve müzik eşliğinde ilerleyen kortejde renkli görüntüler oluştu. Çok sayıda vatandaş korteji balkonlardan takip ederek kutlamalara eşlik etti. Kortejin ardından saat 10.30’da Manavgat Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

"Zeytin bu toprakların bereketinin ve barışın simgesidir"

Açılış konuşmasını yapan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, festivalin Manavgat’ın tarımsal potansiyelini görünür kılmak adına büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün, binlerce yıllık bir kültürün, alın terinin ve bereketin sembolü olan zeytinin etrafında yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin gördüğü yoğun ilgi bizlere güç verdi, umut verdi. Bu yıl aynı heyecanla ve kararlılıkla festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Manavgat’ta 2 Milyon zeytin ağacıyla üretim rekoru

Manavgat’ın Türkiye’nin önde gelen zeytin üretim bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Çiçek, ilçede yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı, 50 bin dönüm üretim alanı, yıllık 50 bin tonun üzerinde zeytin hasadı ve 11 zeytinyağı fabrikası bulunduğunu aktardı. Bölgedeki zeytin çeşitliliğine de değinen Çiçek, yalnızca Manavgat’a özgü Beylik Zeytini ile Antalya’nın coğrafi işaretli ürünü Tavşan Yüreği zeytinin önemine dikkat çekti.

Büşra Özdemir: "Her zeytin tanesi bir yaşam hikayesidir"

Açılışta konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir, zeytinin Akdeniz kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye yönelik çalışmalarını aktardı. Özdemir, ilçelerde üreticilere toplam 63 bin 150 zeytin fidanı dağıtıldığını, bunların 40 bininin 2025 yılı içinde toprakla buluştuğunu belirterek, "Bizler bu topraklarda yetişen her zeytin tanesini yalnızca bir ürün değil, bir yaşam hikayesi olarak görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu hikayenin büyümesi, köylerimizin güçlenmesi, üreticimizin emeğinin değer bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 ilçemizde 1500 dekar alanda toplam 63 bin 150 zeytin fidanını üreticilerimize destek olarak ulaştırdık. Sadece 2025 yılında bu fidanlarının 40 binini toprakla buluşturduk. Amacımız yalnızca zeytin miktarını artırmak değil; aynı zamanda ürün kalitesini yükseltmek, üretim alanlarının verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir zeytinciliği yaygınlaştırmaktır. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Manavgat Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Çiçek olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza, üreticilerimize, destek olan, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saraçlı Mahallesi’nde geleneksel üretim canlandırıldı

Açılış programının ardından protokol üyeleri Saraçlı Mahallesi’ne geçerek geleneksel zeytin üretim sürecinin yerinde incelendiği etkinliklere katıldı. Burada, antik çağdan kalma taş yataklarda, Saraçlı Mahallesi’nin zeytin üreticisi hanımları tarafından soğuk sıkım zeytinyağı etkinliği yapıldı. Katılımcılar, Manavgatlı yerel üreticilerin özenle yetiştirdiği zeytinleri tadarken, zeytinyağı üretimi ve sürdürülebilir tarım konularında derinlemesine sohbet etme fırsatı buldu. Burada da bir konuşma yapan Başkan Vekili Çiçek, Saraçlı’nın binlerce yıllık zeytin kültürüne ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Bugün binlerce yıllık bir kültürün kutlaması için bir aradayız. Zeytin, barışın, bereketin, ölümsüzlüğün simgesidir. 1939’da çıkarılan Zeytin Kanunu, bu bereketi korumak için hazırlandı. Devlet, o zaman bile şunu gördü; zeytini korumak doğayı korumaktır, zeytini korumak üreticiyi korumaktır, zeytini korumak geleceği korumaktır. Belki birçok kişi bilmiyor ama bölgemiz antik dönemden bu yana zeytin üretiminin en önemli merkezlerinden biridir. Orekanda antik kenti özellikle zeytinciliği ile ün yapmıştır. 1651 yaşındaki anıt zeytin ağacı, yaklaşık 3000 yıllık taş işliği ve dünyada yalnızca üç örneği bulunan mağara içi zeytin işliklerinden biri bugün hâlâ Saraçlı’nın bağrında dimdik ayaktadır. Kurduğumuz Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi; budama, hastalıkla mücadele, organik üretim ve en önemlisi markalaşma konularında köylerdeki üreticilerimize destek verecek. Biliyoruz ki Manavgat’ın geleceği topraklarında, köyünde, ağacında saklıdır. Zeytin ağacına dokunmak geleceğe dokunmaktır. Konuşmamı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün üretmeden tüketen toplumlar bağımsızlıklarını kaybeder sözü ile bitiriyorum. Bereketli hasatlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti

Saraçlı programının ardından protokol üyeleri, Manavgat Ziraat Odası’nın zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek, hasat sonrası sıkım, depolama ve kalite ölçüm süreçleri hakkında bilgi aldı.

Atölyeler, tadımlar ve çocuk etkinlikleri ilgi gördü

Festivalin ilk günü boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde: zeytinyağlı yemek workshopları, zeytinyağı tadım alanları, çocuk atölyeleri ve yüz boyama etkinlikleri, yöresel ürün stantları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festival yarın da dopdolu bir programla devam edecek

Festivalin ikinci gününde: Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi’nin açılışı, tadım etkinlikleri, halk oyunları gösterileri ve Ayhan Rüzgar’ın stand-up gösterisi gerçekleştirilecek. Festival boyunca, Manavgat yöresine ait zeytin ve zeytinyağlarının sergilendiği festival çarşısı, 9 Kasım’da da Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde ziyaretçilere açık olacak. Burada, yerel üreticilerin sunduğu zeytin çeşitleri ve zeytinyağları, katılımcılar tarafından satın alınabilecek.

Açılışa, Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir, CHP PM Üyesi Şengül Yeşildal, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.