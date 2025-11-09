Gelişim Ligi U-16 Kategorisi 8. Grup’ta oynanan ligin 8. hafta maçında Talas Belediyespor, sahasında ağırladığı Alkulaspor’a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Sümer 1Nolu
Hakemler: Ali Birol, Maherrem Karaca, AykutCemBulut
Talas Belediyespor: Furkan Efe Gökoğuz, Arda Erdoğan (FurkanKarahan Dk. 62), Ali Osman Yaşar, Aral Özdemir, CelalTaşpınar, Efe Sivritepe (YaşarÖncül Dk. 84), MehmetAkif Efesoy (Tamer Ege Öksüz Dk. 84), Asil Ocaklı, Yavuz Hakan Gümüş (Ali Mert Akkamış Dk. 84), Akif Emre Çatalkaya (TekinSönmez Dk. 62), Berat Bayazıt (Mustafa Talha Kaya Dk. 46)
Alkulaspor: Eymen Dolma, Ali Egemen Acay, Fikret Yiğitcan Koçaker, Yusuf Muhammet Sucu, Berat Buğra Kıratlı, Yiğit Efe Gürler, Baran Adil (Görkem Balcı Dk. 85), Tuna Gök (HüseyinSönmez Dk. 90+1), MahmutMert Pelit, Enes Malik Köksal (Çağrı Arda Acar Dk. 77), MehmetKerem Çimen
Goller: Mehmet Akif Efesoy (Dk. 15) (Talas Belediyespor), Yusuf Muhamet Sucu (Dk. 42, Dk. 54), Baran Adil (Dk. 70) (Alkuspor)
Kırmızı Kart: Ali Egemen Acay (Dk. 60) (Alkulaspor)