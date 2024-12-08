Feride Özşakacı’nın eserlerinin yer aldığı ‘2025 Merhaba’ konulu karikatür sergisi, DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

’2025 Merhaba’ konulu karikatür sergisi, DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Açılışta konuşan sanatçı Feride Özşakacı, emekli resim öğretmeni olduğunu ve öğrencilerini çizerek karikatüre başladığını söyledi. Özşakacı, çizimleriyle karikatürist olmak isteyen çocuklara ve gençlere örnek olmak istediğini kaydetti.

Kocagöz’e karikatür sürprizi

Serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mesut Kocagöz de, Feride Özşakacı gibi sanatçıların sergileriyle Kepez’i bir sanat şehri yapacaklarını belirtti. Başkan Kocagöz, 2025’in barış ve sevgi yılı olmasını, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesini de diledi. Açılış töreninde Başkan Kocagöz’e, karikatür sürprizi de yapan Feride Özşakacı, “Mesut Başkan hakkında küçük bir araştırma yaptım ve çocuklara çok düşkün olduğunu öğrenince de kendisinin çocuklarla olan bir karikatürünü çizdim” ifadesini kullandı.

Sergi 6 Ocak 2005’e kadar gezilebilecek

Açılış konuşmasından sonra Başkan Kocagöz, çocuklarla sergiyi gezdi. Feride Özşakacı da, sergilenen karikatürlerle ilgili bilgi verdi. Serginin anı defterini imzalayan Kocagöz, çiçek takdim ettiği Feride Özşakacı’yı, karikatürlerinden dolayı kutladı. Sanatseverler, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’ndeki ‘2025’e Merhaba’ konulu karikatür sergisini 6 Ocak 2005 tarihine kadar gezebilecekler.