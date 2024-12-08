Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı ve öğrencilere sıfır atık bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği “Elden Ne Gelirse” isimli tiyatro oyununu sahnelemeyi sürdürüyor.

Sıfır atık bilincini toplumun her kesimine yaymak adına farklı platformlarda çalışma yürüten Selçuklu Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Belediye Tiyatro Müdürlüğü bünyesindeki Selçuklu Sanat Akademisi iş birliğinde ilçede bulunan İlkokul 3-4. sınıflara “Elden Ne Gelirse” isimli oyunu sahneliyor. Kasım ayında başlayan ve haftada 500 öğrencinin yararlandığı tiyatro etkinliği sanat ve çevre bilincini harmanlayarak öğrencilerin çevre ve sıfır atık farkındalığını artırmaya katkı sağlıyor.

“Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünyayı öğrencilerimizle inşa edeceğiz”

Sıfır atık farkındalığının oluşması için belediye olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Temiz çevre ve sıfır atık artık dünyanın en çok konuşulan ve üzerinde çalışma yürütülen konularından bir tanesi haline geldi. Bizler de toplumumuzda çevre, sıfır atık alanında refleks oluşması için çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimizin de temiz çevre ve sıfır atık bilincinde olması gelecek planlamalarımızın temelini oluşturuyor. Bu çerçevede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile Selçuklu Sanat Akademimizin geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Elden Ne Gelirse’ isimli oyunu ilçemizde öğrenim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle buluşturmayı sürdürüyor. Cuma günü hariç hafta içi her gün okullardan servislerle alarak Selçuklu Kongre Merkezi’ne getirdiğimiz öğrencilerimiz yarım saatlik süreyle günde 2 seans olmak üzere ‘Elden Ne Gelirse’ isimli oyunu izleyerek sıfır atık ile ilgili farkındalık çalışması gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerden haftada ortalama 500 öğrencimiz faydalanıyor. Bu çalışmamızdan 2023-2024 eğitim öğretim yılında şu ana kadar 52 okuldan 19 bin 200 öğrencimiz faydalandı. Yıl bitimine kadar ve yeni yılda da binlerce öğrencimiz bu etkinliğimizden faydalanmış olacak. Böylelikle öğrencilerimizde çevre ve sıfır atıkla ilgili bilinç ve refleksin oluşmasına katkı sağlamış olacağız. Ayrıca gerçek geri dönüşüm malzemelerinden ve marangozhane personelimiz tarafından madeni yağ varili ile atölyeden çıkan hurda parçalardan yapılan uçak sıfır atık konusunda öğrencilerin bilinçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor. Bu çalışmanın tamamında kendi imkanlarımızı kullanarak böyle bir çalışmaya imza attık ve bundan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu çalışmada emeği geçen personellerimiz olmak üzere etkinliğimize katılan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.