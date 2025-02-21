Kocaeli Büyükşehir, Antalya’da gerçekleşen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi”nde çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmaları ile jüriden tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi”nde projelerini katılımcılarla paylaştı. Jüri, başta dip çamuru temizliği olmak üzere çalışmalarından ötürü Kocaeli Büyükşehir’e tam not verdi.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını ve projelerini ulusal alanda paylaşmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir’in çalışmaları hem yankı uyandırıyor hem de örnek alınıyor. Bu kapsamda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) ev sahipliğinde Antalya’da “Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi” gerçekleştirildi. Çevre eğitimi alanında düzenlenen en geniş kapsamlı kongrelerden olan “Çevre Eğitimi Kongresi”nde; çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma, çevre eğitimi, iklim değişikliği, sürdürülebilir su yönetimi, sıfır atık uygulamaları, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve medyanın çevre farkındalığındaki rolü başlıkları ele alındı. Kongreye üniversiteler, belediyeler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun katılım sağladı.

BÜYÜKŞEHİR GELECEK İÇİN PROJELERİNİ ANLATTI

TÜRÇEV ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi” kapsamında, jüri tarafından başarılı bulunan bildiriler ve poster sunumları gerçekleştirildi. Kongrede Kocaeli Büyükşehir’in projeleri katılımcılardan ve jüriden tam not alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan bildirilerden “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin 7’den 70’e Çevre Farkındalık Eğitimleri”, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz tarafından sözlü olarak sunuldu.

DİJİTAL ÇAĞDA SIFIR ATIK, DİP ÇAMURU PROJESİ

Kongre’de ayrıca “Dijital Çağda Sıfır Atık: Eğitimde Yenilikçi Yöntem” ve “Kurumsal Çevre Bilinci ve Farkındalığının Arttırılması: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği” başlıklı bildiriler ile İzmit Körfezi’nde başlatılan toplam 468 hektar alanda 3 milyon 800 bin m3 çamurun çıkarılmasını hedefleyen dev “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizliği, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projeleri” de katılımcılara sunumu yapılan ve beğenilen projelerden oldu. Kongreye katılan yetkililer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre bilincini artırmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler.

BÜYÜKŞEHİR VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi" doğrultusunda İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor. Büyükşehir, dip çamuru projesiyle yılların biriktirdiği kirliliği ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor. İlk etabı tamamlanan projenin ikinci etabı çalışmaları sürüyor. Projenin 2. etabı kapsamında 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap çalışmalarının ardından 3. etap için çalışmalar başlayacak. Proje kapsamında 8.500.000 ton dip çamuru denizden çıkarılacak.