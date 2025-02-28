Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini daha da artırmak için yapay zeka dönemini başlatıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, akıllı şehircilikte de örnek bir kent olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaş odaklı hizmet kalitesini artırmak için “Yapay Zekâ Tanıtım” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda akıllı şehircilik, dijitalleşme ve yapay zekânın tüm detayları konuşuldu.

TOPLANTIYA ÜST DÜZEYDE KATILIM SAĞLANDI

Akıllı şehircilikteörnek bir şehir olmak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşmeden sonuna kadar faydalanarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yaşam standardı ve kalitesini arttırmak için önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, “Yapay Zekâ Tanıtım” toplantısı gerçekleştirdi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi akademik personellerinin danışmanlığında gerçekleşen toplantıya; Büyükşehir, İSU, İSAŞ, İZAYDAŞ ve UlaşımPark yöneticileri katılım sağladı.

YAPAY ZEKÂ İLE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ARTACAK

Vatandaşların cep telefonu üzerinde geliştirilen uygulamalar ile belediye hizmetlerine daha kolay ulaşıldığının anlatıldığı toplantıda bu uygulamaların iş ve işlemlerinin gerçekleştirebildiği örnekler ile gösterildi.Belediyeye ait uygulamalar ile toplanan verilerin server ve storagelerde saklandığının belirtildiği toplantıda çağın yakıtının veri olduğu, yapay zeka için de veri setlerinin önemli olduğu katılımcılara aktarıldı. Büyükşehir’in yapay zekâ ile bu verilerden bilgilere ulaşılacağı ve bu bilgiler ile vatandaş memnuniyetinin artacağı vurgulandı.

“KOCAELİ’Nİ AKILLI ŞEHİRCİLİKTE ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ”

Akıllı şehircilik kapsamında Kocaeli’ni ön plana çıkarmak için çalıştıklarını kaydeden Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gülsoy, ”Daire başkanlıkları, İSU ve tüm iştirakler ile bir araya gelerek yapay zekâ uygulamalarını kullanmayı amaçlıyoruz. Dijitalleşmeden sonuna kadar faydalanarak, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standardı ve kalitesini arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

DOĞRU, HIZLI KARAR ALMADA ETKİLİ OLACAK

Yapay Zekânın aynı zamanda sadece vatandaş için değil, belediye personelleri ve yöneticilerin doğru, hızlı ve zamanında karar almalarını sağlayacağını belirten Gülsoy, “Belediyelerin iş süreçlerini de doğrudan ilgilendiren yönetim ve karar destek süreçleri ile bilgi sistemlerini güçlendirebilme yetkinliğine sahiptir. İşte tam da bu noktada mevzuat gerekliliklerinin veya zorunluluklarının ya da risklerinin yöneticiye raporlanması, mevzuat içinde alternatif yol haritalarının veya doğru karar almaya yarayacak veri kütüphanelerinin ya da algoritmalarının oluşturulması gibi yönetimsel fonksiyonları yapay zekâ ile desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

YAPAY ZEKÂ TOPLANTILARI DEVAM EDECEK

Akıllı şehircilik, dijitalleşme ve yapay zekânın tüm detaylarının konuşulduğu toplantı sonunda Gülsoy, yapay zeka tanıtım toplantılarının Kocaeli Üniversitesi ve Teknopark danışmanlığında, İSU ve diğer iştirakler ile devam edeceğini belirtti.