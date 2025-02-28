Konya Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında; Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, Selçuklu Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası ödül töreni Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Ödül törenine Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Düz’ün yanı sıra Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Konya Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, Selçuklu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Önder, şube ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Selçuklu’da yer alan ilkokul ve ortaokul takımlarının katılımıyla; 6 Ocak’tan bu yana devam eden turnuvada Mendil Kapmaca, Kaleli Yakantop ve Sek Sek kategorilerinde 172 takım 2064 öğrenci yarıştı.Yarışma sonunda 8 kategoride ödül dağıtımı gerçekleştirildi. Turnuva boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalardan sonra dereceye giren okullara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Geleneksel çocuk oyunları ileöğrencilerin hem eğlenmesi, hem de kültürel mirasımızın ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Turnuva kategorilerinde birinci olan takımlar Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Şehrimiz İmzamız" projesi çerçevesinde düzenlenecek İl finallerinde yarışacak.

