İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze halkı için destek çağrısı yaptı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester Üniversitesi’nden fahri doktora ünvanı aldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Guardiola, Gazze’de yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gazze’de olanların tüm insanlığı ilgilendirdiğini aktaran başarılı teknik adam, "Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu meselenin bizim işimiz olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun, bir sonraki 4 veya 5 yaşındaki çocuklar bizim olacak. Gazze’deki bebeklerin başına gelen korkunç olayları gördükten sonra her sabah uyandığımda çocuklarımı görüyorum" şeklinde konuştu.