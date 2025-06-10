Gaziantep’te Kurban Bayramı’nda yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı’nda Gaziantep’e gelen vatandaşlar, yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı, Gaziantep’te esnaf için de bereketli geçti. Bayram alışverişleri ve artan yerli turist hareketliliği, kentteki pek çok sektörde yüzleri güldürdü. Özellikle baklava, kebap, kuruyemiş ve giyim sektörlerinde yoğunluk yaşanırken, tarihi çarşılar ve alışveriş noktalarında bayram öncesi ve bayram boyunca yoğunluk yaşandı.

"Kurban Bayramı bereketiyle geldi"

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı’nda esnaflık yapan Mustafa Bayhan, "Kurban Bayramı bereketiyle geldi. Yerli ve yabancı turistler bayram boyunca alışveriş yaptı. Biz de bu satıştan memnunuz. Müşteriler genellikle yöresel ürünleri tercih etti. Biz çok memnun kaldık" dedi. Kazım Karataş ise her bayram yoğunluk yaşadıklarını söyleyerek, bu yoğunluktan mutlu olduklarını ifade etti. Samsun’dan kenti gezmeye geldiğini söyleyen Meryem Akdeniz, "Gaziantep çok güzel bir il. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu gezmek çok güzel. Bakırcılar Çarşısı’nı hayran kaldım. Bu tarihi herkesin görmesini öneririm" diye konuştu.