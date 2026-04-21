Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından ziyarete açılan ve 14 gün boyunca açık kalan Mukaddes Emanetler Sergisi, vatandaşlardan büyük bir ilgi görerek binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Şahinbey'de açılan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) ve İslam dünyasının mübarek hatırasını taşıyan emanetlerle dolu sergi, ziyaretçi akınına uğradı. 6 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ndeki Çok Amaçlı Salonda 100 eserle halkın ziyaretine açık olan sergi, ziyaretçilere Peygamber Efendimizin izini ve ahlakını hatırlatan manevi bir buluşma ortamı sundu. Geçmişten günümüze Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif ile Kadem-i Şerif gibi kutsal emanetlerin yer aldığı sergiye Gaziantep halkı büyük ilgi gösterdi. Ziyarete açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gören sergiyi 14 gün boyunca binlerce kişi ziyaret etti.

Ramazan ayının ardından ziyaretçilere kapılarını açan sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, mukaddes ve kıymetli emanetleri yakından görme fırsatı buldu. Bilgilendirici içeriklerle desteklenen sergi, ziyaretçilere bir tarih yolculuğu yaşattı. Kimi vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı sergi, açık kaldığı 14 gün boyunca Gaziantep halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından da ziyaret edildi.

'Yüz binlerce vatandaşımız kutsal emanetleri ziyaret etti'

Mukaddes Emanetler Sergisi'ne Gaziantep halkının büyük ilgi gösterdiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, serginin binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Tahmazoğlu, 'İslam tarihine ve manevi mirasımıza ışık tutan, 100'den fazla eseri Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ndeki Çok Amaçlı Salonda 2 hafta boyunca vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımızın sergiye ilgili oldukça çok fazlaydı. Vatandaşlarımız İslam dinine olan hassasiyeti ve manevi değerlerimize duyduğu saygı nedeniyle Peygamber Efendimize ait eşyaları ziyaret etmek amacıyla akın akın camimize geldiler. 2 hafta boyunca sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında sergimiz, ziyaretçi akınına uğradı. Yüz binlerce vatandaşımız gelip bu kutsal emanetleri ziyaret ettiler. Salavat-ı Şerif'e getirmeye vesile oldular. Ben emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ziyaret gerçekleşti ve inşallah bunun tekrarını da gelecek sene yaparak gelemeyen veya tekrar gelmek isteyen vatandaşlarımıza bu imkanı sunmuş olacağız' dedi.