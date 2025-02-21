Kocaeli Futbol İl Temsilciliği, hava muhalefetinden dolayı sahaların futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanacak 122 amatör karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi

Kocaeli Futbol İl Temsilciliği, ilçelerdeki tüm statları kontrol ettikten sonra cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanacak bütün maçları erteledi. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, ertelenen müsabakaların ileri bir tarihte futbol il tertip kurulu tarafından belirlenecek zamanda oynatılacağını, pazartesi günkü maçlarla ilgili de o günkü hava koşullarına göre karar verileceğini söyledi.

5 kategoride onlarca karşılaşma

U-15 ve U-17 kategorisindeki maçların oynanacağı bugün saat 19.00 ve 19.15’te oynatılması planlanan 16 maç, U-15, U-17, U-18, 2. küme ve süper amatör kategorisinde 22 Şubat Cumartesi günü planlanan 54 müsabaka ve 23 Şubat 2025 Pazar günü U15, U-17, 2. küme, süper amatör ve master finali olmak üzere 52 karşılama yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Toplam 122 maç ertelendi

Toplamda 122 müsabakanın iptal edildiği Kocaeli’de bu karşılaşmalar fikstür durumlarına göre ileri tarihte oynatılacak. Öte yandan 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak U-15, U-17, U-18 kategorilerindeki 11 maçın da oynanıp oynanmayacağına pazartesi günü karar verilecek. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da kadınlar ligleri, akademi ligleri ve bölgesel amatör ligleri müsabakaları da ertelendi.